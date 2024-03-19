Шольц заявил, что ждет “правильного момента” для контактов с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, как и президент Франции Эммануэль Макрон, ждет “правильного момента” для разговора с российским лидером Владимиром Путиным. «

"Прямые переговоры (с Путиным, – ред.) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", – приводит его слова РИА Новости.

Шольц, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине, подчеркнул, что страны Запада должны подать России четкий сигнал, что они готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его мнению, в этом случае станет возможным установление “справедливого мира”, который не будет навязан Киеву Москвой.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД Австрии выступил за диалог с Россией.

Взято отсюда.