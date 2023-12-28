Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за упоминание иноагентов без маркировки

Приказ подпишут в конце ноября

За упоминание иностранных агентов без соответствующей маркировки начнут серьезно штрафовать. Как рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко, выступая на международной научно-практической конференции «Державинские чтения», сумма штрафа составит от 300 до 500 тысяч рублей. ТАСС, передавая слова замминистра, добавляет, что речь идет о так называемых третьих лицах, которые будут распространять материалы иноагентов.

— Это обычные лица, которые умышленно или неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (Максим Галкин признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году. — Прим. ред.), а забыл промаркировать. Книги — то же самое, — цитирует ТАСС Свириденко.

Замминистра юстиции отметил, что штрафы начнут применять после того, как подпишут соответствующий приказ, а сделать это намерены в конце ноября.

— Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление Правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет, — рассказал Свириденко.

По его словам, речь идет о штрафах для «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего». Сначала Минюст будет предупреждать третьи лица об отсутствии маркировки.

— И если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института, — заключил Свириденко.

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29.12.2023