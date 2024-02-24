Швейцария заявила о существовании десяти вариантов мирных планов по Украине

Существуют по меньшей мере десять вариаций мирного плана по Украине, часть из которых уже были представлены общественности, а остальные пока засекречены, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.«”Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане… Зеленского из 10 пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными”, – приводит его слова РИА Новости.

Кассис подчеркнул, что цель мирной конференции по Украине – это дать возможность изложить все идеи и найти в них общие точки, которые позволят “шаг за шагом прийти к миру”. Он отметил, что к участию в конференции необходимо привлечь США и БРИКС.

“Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход”, – сказал глава швейцарского МИД журналистам в Нью-Йорке.

При этом Кассис не указал на роль России в контексте БРИКС или на ее важность для мирного урегулирования на Украине.

Радио Sputnik сообщало, что Швейцария обсуждает с Украиной шаги по созыву мирной конференции.

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