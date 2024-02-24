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“Сидеть в окопах вблизи Тегерана?” В Раде дали США серьезное обещание

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"Сидеть в окопах вблизи Тегерана?" В Раде дали США серьезное обещание

Украина готова в будущем сражаться “с кем угодно”, будь то Иран, Китай или КНДР, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.«”Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, кто будет сидеть в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы”, – заявил он в интервью американскому телеканалу CNN.

При этом Гончаренко* заявил, что сейчас для ВСУ складывается тяжелая ситуация и Украине критически не хватает поддержки США.

Радио Sputnik писало, что Украина готовится к новому контрнаступлению.

Взято отсюда.

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