Украина готова в будущем сражаться “с кем угодно”, будь то Иран, Китай или КНДР, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.«”Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, кто будет сидеть в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы”, – заявил он в интервью американскому телеканалу CNN.

При этом Гончаренко* заявил, что сейчас для ВСУ складывается тяжелая ситуация и Украине критически не хватает поддержки США.

Радио Sputnik писало, что Украина готовится к новому контрнаступлению.

Взято отсюда.