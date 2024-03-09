“Силой добра”. Замминистра обороны РФ наградил активистов за помощь военным

Замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил общественных активистов, оказывающих поддержку российским войскам в ходе спецоперации, передает РИА Новости.

В Центральном доме Российской армии имени Фрунзе он пообщался с наиболее активными гражданами и представителями организаций, оказывающими поддержку военнослужащим в зоне проведения СВО, и вручил девяти активистам ведомственные награды Минобороны: медали “За помощь и милосердие”, а также “За веру и служение Отечеству”, говорится в публикации.

Среди награжденных – гендиректор ООО “АВ-Комплекс” Ирина Евстифеева, глава межрегиональной общественной организации “Кремль” Леонид Карманов, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, руководитель центра помощи фронту Сергиева Посада Елена Саломатина, директор центра помощи фронту “Обелиск” Наталья Фрыкина, председатель Московского отделения Союза ветеранов Железнодорожных войск Виктор Якименко, а также и иеромонах Макарий, несущий службу в зоне СВО.«”Министерство обороны Российской Федерации выражает благодарность всем активистам, как общественным организациям, так и гражданам России, которые поддерживают наших военнослужащих – участников специальной военной операции и помогают нам. Эта помощь заслуживает глубокого уважения и признания. Полагаю, что сегодня ваше бескорыстие, добросердечие и поистине гражданский подвиг оценены не только Министерством обороны Российской Федерации, но и всеми гражданами нашей страны и особенно военнослужащими – участниками специальной военной операции”, – сказал Горемыкин.

По его словам, бойцы чувствуют поддержку всего народа, заботу и внимание со стороны людей, и это много для них значит, потому что “победа на поле боя достигается не только силой оружия, но и силой добра воина”.«”Практически с первых дней специальной военной операции граждане России и также общественные организации оказывают помощь и поддержку нашим воинам. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные, или так называемые блиндажные свечи, и печи, вяжут теплые вещи, направляют много другого имущества в зону специальной военной операции – это автомобили, квадрокоптеры, квадроциклы, генераторы”, – рассказал замминистра.

Ранее радио Sputnik рассказало, что из Подольска в зону СВО отправили робота для эвакуации раненых.

Взято отсюда.