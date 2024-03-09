Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область

Здание Министерства обороны РФ
Средства противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 47 беспилотников ВСУ в четырех регионах России, из которых 41 – в Ростовской области, сообщили в Минобороны страны.
По информации ведомства, которые приводит РИА Новости, самую масштабную атаку киевский режим осуществил на Ростовскую область, в небе над которой был уничтожен 41 ударный дрон.
Еще один БПЛА был нейтрализован в Белгородской области, два – в Курской, и три в Волгоградской областях.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированного налета беспилотников на Таганрог.
По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Ранение получил сотрудник МЧС.
Позднее Голубев проинформировал об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов на подлете к Морозовску.
Накануне радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных за ночь террористических атаках Киева на территорию России.
Взято отсюда.