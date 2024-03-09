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Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область

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Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область

Здание Министерства обороны РФ

Средства противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 47 беспилотников ВСУ в четырех регионах России, из которых 41 – в Ростовской области, сообщили в Минобороны страны.

По информации ведомства, которые приводит РИА Новости, самую масштабную атаку киевский режим осуществил на Ростовскую область, в небе над которой был уничтожен 41 ударный дрон.

Еще один БПЛА был нейтрализован в Белгородской области, два – в Курской, и три в Волгоградской областях.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированного налета беспилотников на Таганрог.

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Ранение получил сотрудник МЧС.

Позднее Голубев проинформировал об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов на подлете к Морозовску.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных за ночь террористических атаках Киева на территорию России.

Взято отсюда.

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