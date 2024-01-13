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Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по поселку в Херсонской области

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Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по поселку в Херсонской области

Система противовоздушной обороны отразила попытку ВСУ атаковать ракетами поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО, злодейские намерения противника пресечены”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

Он напомнил, что 29 декабря цеха по производству РСЗО и конструкторское бюро в Киеве были уничтожены российскими ракетами.«”Этот ядовитый зуб у киевской змеи вырван, новых боеприпасов для дальнобойных РСЗО у врага не будет”, – заверил губернатор.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Макеевке в ДНР при обстреле ВСУ обвалился этаж жилого дома.

Взято отсюда.

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