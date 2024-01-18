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Силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями

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Силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями

Силы ПВО перехватили два беспилотника над Московской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны.«

"Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил градоначальник.

Радио Sputnik сообщало, что ПВО предотвратила попадание ракет Storm Shadow в школу в Херсонской области.

Взято отсюда.

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