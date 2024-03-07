Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА в трех регионах России

Силы ПВО ночью пресекли попытки террористических атак ВСУ, уничтожив шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.«”В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дроны были перехвачены и уничтожены в трех регионах.«”Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей”, – рассказали в Минобороны.

Ранее радио Sputnik опубликовало видеозапись работы операторов БПЛА Южной группировки войск РФ.

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