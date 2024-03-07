реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА в трех регионах России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА в трех регионах России

Силы ПВО ночью пресекли попытки террористических атак ВСУ, уничтожив шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.«”В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дроны были перехвачены и уничтожены в трех регионах.«”Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей”, – рассказали в Минобороны.

Ранее радио Sputnik опубликовало видеозапись работы операторов БПЛА Южной группировки войск РФ.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

В Алтайском крае задержали курьера, похитившего более 2 млн рублей у пенсионеров

Полицейские Алтайского края задержали курьера, похитившего более 2 млн рублей…

Узнать больше

В Алтайском крае собаку спасли из водопроводного колодца

В строящемся микрорайоне собака упала в водопроводный колодец, сообщает региональный…

Узнать больше

«Моя дочь умерла, но за это никто не ответил»: новосибирская больница отказалась оплатить экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки

Новосибирская больница отказалась оплатить экспертизу по делу о смерти девочки…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp