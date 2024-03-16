Силы ПВО пресекли попытку террористической атаки на Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что очередная попытка атаки на территорию России, предпринятая киевским режимом, пресечена около 08:00 мск.«”Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью”, – сказано в комментарии министерства, размещенном в Telegram-канале.

В субботу утром радио Sputnik сообщило об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Взято отсюда.