Силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородском районом

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородском районом 10 ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«
"По результатам утреннего обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода и Белгородского района 10 ракет в нашу сторону летели. Все успешно сбиты нашим ПВО", – сказал он на видео в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в одном доме в Белгородском районе были выбиты стекла.
Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями.
Взято отсюда.