Силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородском районом

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородском районом 10 ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"По результатам утреннего обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода и Белгородского района 10 ракет в нашу сторону летели. Все успешно сбиты нашим ПВО", – сказал он на видео в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в одном доме в Белгородском районе были выбиты стекла.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями.

Взято отсюда.