Силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Здание Министерства обороны РФ
Система ПВО сбила 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
Ранее в среду в Белгороде и одноименном районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность. «
"Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в комментарии ведомства.
Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО в очередной раз сбили над Белгородской областью снаряды Vampire.
Взято отсюда.