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Силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Здание Министерства обороны РФ

Система ПВО сбила 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

Ранее в среду в Белгороде и одноименном районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность. «

"Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в комментарии ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО в очередной раз сбили над Белгородской областью снаряды Vampire.

Взято отсюда.

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