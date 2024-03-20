Силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Здание Министерства обороны РФ

Система ПВО сбила 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

Ранее в среду в Белгороде и одноименном районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность. «

"Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в комментарии ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО в очередной раз сбили над Белгородской областью снаряды Vampire.

Взято отсюда.