Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ и снаряд “Ураган” над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ и выпущенный украинскими подразделениями снаряд РСЗО “Ураган” над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.«

"Девятого января т.г. около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Уточняется, что дежурные средства ПВО успешно выполнили задачу по отражению атаки.

Во вторник днем радио Sputnik также сообщало подробности атаки ВСУ беспилотниками на Курскую область.

Взято отсюда.