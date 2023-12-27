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Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

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Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.«

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Радио Sputnik сообщало, что беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Бердянске.

Взято отсюда.

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