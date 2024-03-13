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Силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили очередной беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, новую попытку осуществить террористическую атаку на территорию России киевский режим предпринял около 18:30 мск.

В среду вечером глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что две женщины получили ранения в результате попадания выпущенного ВСУ снаряда в жилой дом в городе Грайворон.

Радио Sputnik ранее также сообщало, что жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов.

Взято отсюда.

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