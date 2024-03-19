реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Силы ПВО сбили снаряды Vampire над Белгородской областью

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Силы ПВО сбили снаряды Vampire над Белгородской областью

Российские силы ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. «

"Девятнадцатого марта около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Бийске направили в суд дело об отравлении 28…

Уголовное дело было возбуждено в отношении 29-летнего фактического владельца кафе…

В Бийске перекрыли улицу Ударную в связи с аварийно-восстановительными…

Улица будет перекрыта в границах улиц Трофимова и Мартьянова В…

Около 7 млрд рублей вложили производители Алтайского края в…

Лидерами по инвестициям оказались производители мясных, молочных и хлебопекарных продуктов…

Новость о смерти короля Великобритании Карла III оказалась фейком

В сети появился скриншот документа с печальным сообщением, якобы опубликованный…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp