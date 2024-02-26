Силы ПВО уничтожили еще один ударный дрон ВСУ над Белгородской областью

Российская система ПВО уничтожила еще один ударный беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что над этим регионом были сбиты два украинских дрона – в 11:00 и 17:50 мск.«

"Двадцать шестого февраля около 18:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в комментарии оборонного ведомства.

Радио Sputnik также сообщало о разработке в России комплексной системы защиты объектов от БПЛА.

Взято отсюда.