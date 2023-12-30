Силы ПВО за ночь сбили свыше 30 дронов над четырьмя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. «”В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области информировал о работе ПВО над Брянском и уничтожении БПЛА над городом и районом ночью. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотника ВСУ в окрестностях Одинцова.

Взято отсюда.