Силуанов пригрозил ответом на изъятие США замороженных активов РФ

Желание США изъять замороженные российские активы и использовать их для Украины подрывает основы финансовой системы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ общим объемом 285 миллиардов долларов.

Силуанов, комментируя слова американской коллеги, заявил, что подобные предложения Россия слышала уже неоднократно.«

"Считаю, что оно (предложение США, – ред.) в корне ошибочно, потому что подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки. Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", – цитирует министра РИА Новости.

Силуанов подчеркнул, что если Запад найдет способ изъять в пользу Украины российские активы, Москва даст симметричный ответ.«”У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг”, – заключил глава Минфина.

Радио Sputnik сообщало, какое заявление о замороженных активах РФ сделали лидеры стран G7.

Взято отсюда.