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Симоньян: диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост говорит сам за себя

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Симоньян: диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост говорит сам за себя

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян ответила сомневавшимся в подлинности записи разговора представителей бундесвера, заявив, что “это настоящее аудио”.

Видео с соответствующим заявлением размещено в Telegram-канале RT.«”Это аудио говорит само за себя. Сначала, когда я только опубликовала первый текст о том, что такое аудио существует, много было скептиков. И звонили мне СМИ, и писали: “Да нет, не может быть”. Вот, пожалуйста, опровергните! Это настоящее аудио”, – сказала Симоньян.

Ранее журналист опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план атаки на Крымский мост ракетами Taurus. «”Четыре офицера бундесвера, ссылаясь, что самое поразительное, на опыт люфтваффе, обсуждают, как можно так вот разбомбить наш Крымский мост и сколько ракет хватит – 10 или 20? И еще сделать это так, чтобы никто ничего не понял и Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участие в конфликте, НАТО не принимает участие в конфликте. Еще походя они палят своих так называемых партнеров, рассказывая, что те работают почти открыто на Украине. Там много интересного, вы обязательно послушайте. А еще интереснее – как на это ответят немцы”, – пересказала Симоньян содержание разговора немецких офицеров.

Ранее в эфире радио Sputnik утечку прокомментировал эксперт Богдан Безпалько.

Взято отсюда.

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