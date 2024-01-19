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Симоньян рассказала, как Запад сделал России “прививку от демократии”

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Симоньян рассказала, как Запад сделал России "прививку от демократии"

Россия получила “вакцину” от западной демократии, увидев ее действие на примере Украины, заявила главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе “Своя правда” на НТВ. «

"Мы всего этого насмотрелись, уже не говоря о том, к чему привела эта демократия в экономическом смысле. Годами – невыплаты пенсий, невыплаты зарплат, полная нищета, отказ от собственной культуры, отказ от собственной национальной идентичности. Накушались мы вашей демократией. Так что вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия, если не на столетие вперед <…> Мы точно не захотели бы быть как Украина", – цитирует ее РИА Новости.

Симоньян отметила, что Запад активно демонстрировал свою демократию с 1991 по 1999, когда русские “в каком-то смысле фактически находились” под его влиянием. В частности она напомнила о “разгуле пропаганды” в СМИ, которые продавались всем, у кого были деньги.

Главред также подчеркнула, что люди, считающие себя приверженцами демократии и свободы слова, не признают ничьей точки зрения, кроме своей собственной.«”Я лет 15 назад еще пыталась общаться с теми, кого у нас называют “либерота”. Ну мне казалось, <…> что словом можно переубедить, что могут быть какие-то дискуссии, какие-то аргументы. Это люди, которые не хотят, не могут и физически не способны слышать никакое чужое мнение”, – заключила Симоньян.

Радио Sputnik сообщало, что стало с Украиной после срыва мирных переговоров.

Взято отсюда.

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