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Система ПВО отразила новую массированную атаку ВСУ на Белгородскую область

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Система ПВО отразила новую массированную атаку ВСУ на Белгородскую область

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в субботу в Белгороде и двух районах Белгородской области второй раз за сутки была объявлена ракетная опасность.«

"Шестнадцатого марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в комментарии ведомства.

Радио Sputnik ранее сообщило о ликвидации пожара на территории Сырзанского НПЗ после атаки БПЛА.

Взято отсюда.

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