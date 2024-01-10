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“Ситуация сложная”. Генерал предрек ВСУ новый возможный провал на фронте

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"Ситуация сложная". Генерал предрек ВСУ новый возможный провал на фронте

Российская армия может прорвать выстроенную украинскими военными оборону в Харьковской области, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«”Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках”, – сказал он в эфире YouTube-канала “Фабрика новостей”.

По словам генерала, которые приводит РИА Новости, указанное направление стало наиболее критическим для подразделений ВСУ. Он пояснил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами, и не исключил, что в случае необходимости они могут пойти на Харьков

Радио Sputnik также писало об уничтожении под Купянском трех РСЗО Vampire и “Ольхи”.

Взято отсюда.

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