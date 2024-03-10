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“Ситуация становится паршивой”. Экс-агент ЦРУ объяснил панику на Западе

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"Ситуация становится паршивой". Экс-агент ЦРУ объяснил панику на Западе

Успехи российской армии в зоне СВО вызывают панику у лидеров стран Запада, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Ситуация становится паршивой. Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации Байдена. Они не знают, что делать", – приводит его слова РИА Новости.

Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру выразил мнение, что причиной таких резких заявлений западных лидеров стали именно успехи ВС РФ на фронте. Он отметил, что имеет в виду намеки на ввод войск НАТО на Украину.

Радио Sputnik ранее писало, что в Польше встревожены заявлением властей об Украине.

Взято отсюда.

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