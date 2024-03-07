СК России объявил в розыск более 700 иностранных наемников

Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных граждан, обвиняемых в наемничестве.«

"На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены порядка 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы", – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Бастрыкину был представлен доклад, в частности, по уголовным делам о наемничестве, переданным для направления в суд и заочного осуждения.«”В их числе – три дела в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые за денежное вознаграждение принимали активное участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ”, – уточняется в публикации.

Также на совещании обсуждались вопросы, связанные с фактами применения украинскими вооруженными формированиями запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее радио Sputnik сообщало, сколько наемников воюют в рядах ВСУ, по данным украинских чиновников.

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