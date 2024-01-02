СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на бойца СВО в Челябинске

В Челябинской области задержаны мигранты, подозреваемые в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону.«“Следственными органами следственного управления СК по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний”, – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.

Отмечается, что следователи провели обыски и изъяли орудия преступления. Задержанным будут предъявлены обвинения.

Радио Sputnik сообщало, что депутат Госдумы Андрей Луговой предложил наказать Максима Галкина* за фейки о российской армии.

Взято отсюда.