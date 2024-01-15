Следственный комитет РФ установил личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, говорится в видеосюжете “Итоги”, опубликованном в YouTube-канале ведомства.«”Следователи установили личности более тысячи иностранных наемников, приехавших на Украину заработать на чужом горе и на чужой крови”, – отмечается в ролике.

Уточняется, что более 500 человек на основании собранных доказательств уже получили статус обвиняемых.«”Общие цифры такие: 2500 приблизительно участвуют в конфликте, из них самое большое количество – грузины, 366; порядка 500 – граждане Британии и США примерно поровну, 70 – Канада. Из этих лиц нами собраны доказательства и вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 523 лиц”, – сказал первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

Радио Sputnik сообщало, что западные наемники начинают покидать Украину.

Взято отсюда.