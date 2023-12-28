Всю планету ожидает аномально жаркий сезон, но у нас свой путь

Уже на следующей неделе начнется зима. Но это по календарю. Снегопады и морозы уже пришли во многие регионы России. На Санкт-Петербург в ноябре обрушился снегопад с сильным ветром, в Самарской области за один день выпало рекордное количество снега, а Самару накрыло бураном второй раз за неделю. На Челябинскую область обрушился ледяной снег, а Омск в один день покрылся инеем. Рассказываем, какие сюрпризы ждать от погоды дальше.

Чего нам ждать от зимы

По словам метеоролога Романа Вильфанда, нам стоит ждать относительно теплую зиму.

— На территории страны зима ожидается не холодная — около или выше нормы. Это показывают все модели, которые реализуются в Росгидромете, — отметил Роман Вильфанд.

В январе сюрпризов не будет — почти во всех регионах России ожидается средняя температура. Исключением станет Чукотка — в этот регион придут морозы. Синоптики отмечают, что на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии, в Амурской области и Хабаровском крае погода будет немного теплее, чем годом ранее.

В феврале жители Центрального и Приволжского федеральных округов столкнутся с резким потеплением — температура в этих регионах будет выше нормы. Также тепло придет на юг Уральского федерального округа и в юго-западный и центральный район Сибирского федерального округа.

Нормальная, но нестабильная

Но важно помнить, что даже если синоптики обещают нормальную погоду в регионе, это не значит, что столбик термометра будет держаться на одной отметке весь месяц. Роман Вильфанд заявил, что на протяжении всего сезона погода будет постоянно колебаться.

— Все расчеты показывают, что нынешняя зима будет неоднородная. Скачки и переходы от холодной к теплой видим уже по ноябрю, — рассказал Роман Вильфанд. — Если к концу месяца погода пришла в норму, то в начале ноября была аномальная жара.

Такие же перепады прогнозируются и в осадках. Нормальной будет ситуация, когда днем на небе ни облачка, а уже к вечеру начнется снегопад.

Роман Вильфанд также добавил, что конец 2023-го и первые месяцы 2024-го по планете ожидаются аномально жаркими — из-за стратосферной циркуляции и повышения температуры воды в экваториальных водах Тихого океана ожидается аномально теплая зима.

— Конец 2023-го и первые месяцы 2024-го будут экстремально теплыми по глобусу, но не в России, — подчеркнул метеоролог.

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28.12.2023