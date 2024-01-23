“Скоты” Шредингера. Французские наемники опознаны, но не признаны

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Известно, что если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка. То же относится и к “диким гусям”, как еще называют “солдат удачи”. Если наемник приехал из Франции, имеет паспорт как у француза и говорит как француз, то это и есть француз. Точнее – был. Да не один. Там десятки таких осталось под руинами в Харькове после прямого попадания “Искандера”. Однако неделя прошла, а Париж так и не признал в них своих. Пусть и путаясь в показаниях (МИД наотрез идет в отказ, а Минобороны все-таки допускает присутствие неких “добровольцев”), солидарно обзывает их утилизацию “грубой российской манипуляцией”.

Спроси у них: “Кто мальчика потерял?”, ответят вопросом на вопрос: “А был ли мальчик?”. Тем более что мальчик вроде бы нашелся. “Я жив, я жив, все хорошо! Российская дезинформация!” – появилось на странице 37-летнего Алекса Дриона – сына бригадного генерала – сразу после того, как его тоже назвали среди 13 идентифицированных французских боевиков. Среди них он самый статусный, ибо из семьи военной элиты, поэтому было важно, чтобы именно он обвинил в своей смерти русскую пропаганду, а не армию. Но, во-первых, сделано это было на английском. Во-вторых, через сутки пост исчез.

Впрочем, даже его живучесть не отменяет службы в международном легионе ВСУ, о чем свидетельствуют иные его фоточки. Хотя какой же он наемник? Его и дома неплохо кормили. Так что вряд ли потянулся за длинной гривной. А вот по приказу или по зову сердца – это военная тайна. Зато не секрет, что таких французских “героев” на Украине набралось штук 300. 170 из них уже лично познакомились с Наполеоном. Остальные унесли ноги (причем не все обе). Вообще, некрасивая история у властей Пятой республики получается с этими ее “наемниками Шредингера”. Как блатовать их на “сафари”, так это – пожалуйста, а как отвечать за их смерти, так моя Елисейская хата с краю.

А ведь ее постояльца первым надо судить по всей строгости закона. До семи лет предусматривает их Уголовный кодекс “за создания организаций, занимающихся снаряжением и подготовкой желающих отправиться в зону боевых действий”. За руку его, конечно, не ловили, но за язык – не раз. Это он, по сути, всю страну превращая в наемника, отдает приказы насылать на русских все больше бомб и ракет. Франция встряла в эту украинскую бойню по самую свою Макрушку. То ли за Африку он успокоиться не может, то ли за Березину, но ведет себя так, будто есть для него в этом что-то личное.

Нельзя, верещит, позволить России даже подумать о том, что она способна победить. И ведь может считать, что ему это удалось. Мы о победе не думаем, мы в ней уверены. А если еще какие “дикие гуси” захотят проверить это на собственной шкуре, то, как гласит наша детская потешка, “ну, летите, коль хотите, только крылья берегите”. А то 23-го утром очередной “Искандер” опять точечно поразил в Харькове очередной пункт размещения иностранных боевиков. Так те даже чирикнуть не успели. Чьих они будут – пока неизвестно, зато понятно, что теперь и этих наемников на Украине нет.Профессор смотрит в мiръРакетные удары и призыв Лаврова, французские наемники и гражданство Украины11:04

Взято отсюда.