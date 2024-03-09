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“Слишком далеко зашла”. Риттер назвал возможную причину отставки Нуланд

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"Слишком далеко зашла". Риттер назвал возможную причину отставки Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает пост из-за принципиальных разногласий с Белым домом по поводу курса в отношении Украины, считает экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.«

"Ее вызвали "на ковер" и сказали прекратить, либо если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку. Ее видение того, как мы должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация (президента США Джо) Байдена стала это понимать", – цитирует Риттера РИА Новости.

По его словам, замгоссекретаря отказалась поддерживать новую политику Белого дома в отношении Украины и позволяла себе риторику, идущую вразрез с текущими возможностями и потребностями Вашингтона: в частности, она заверяла Запад, что конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, и подначивала союзников Украины делать все более резкие заявления в адрес России.«

"В США подумали, что она слишком далеко зашла. Мы не можем всего этого обещать, так как Украина уже на грани краха, … мы уже почти в состоянии военного конфликта с Россией. Мы этого не хотим", – сказал Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

Ранее в эфире радио Sputnik писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян назвал отставку Нуланд началом нового этапа в украинском сюжете.

Взято отсюда.

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