Словацкий премьер отказался ехать в Киев, пишут СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил встретиться с украинскими властями в Ужгороде и отметил, что не видит смысла ехать в Киев, пишет портал EADaily. «

"Зачем мне ехать в Киев, когда мы можем встретиться в Ужгороде. А что вы думаете, что в Киеве война?" – приводит издание ответ Фицо на вопрос словацкого журналиста, почему он не собирается в украинскую столицу.

Также Фицо в очередной раз заявил, что “не верит в военное решение” украинского конфликта, и подчеркнул, что “его сердце разрывается от того, что две братские страны дошли до нынешней ситуации”, говорится в публикации.

Радио Sputnik также рассказало, почему, по мнению словацкого премьера, Киеву не стоит выделять новую финансовую помощь.

Взято отсюда.