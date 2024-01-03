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Слуцкий прокомментировал “истерическую авантюру” главы МИД Польши

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Слуцкий прокомментировал "истерическую авантюру" главы МИД Польши

Россия запомнит имена тех, кто подталкивает мир к началу новой войны, если Запад все же решится передать Украине дальнобойные ракеты, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Ранее польский министр заявил, что Западу следует поставить Украине дальнобойные ракеты, с помощью которых ВСУ смогут “уничтожить стартовые площадки и командные центры” в России.

Как отметил Слуцкий в Telegram-канале, это заявление Сикорского прозвучало “в духе русофобских двойных стандартов”, распространенных среди сторонников Украины.«

"Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к третьей мировой войне. Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", – написал он.

Слуцкий подчеркнул, что США и НАТО работают на то, чтобы ослабить Россию, и все, кто не поддался “оболваниванию” Брюсселя и Вашингтона это понимают.«”Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!” – заключил политик.

Радио Sputnik сообщало, как на заявление Сикорского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Взято отсюда.

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