СМИ: администрация Байдена негласно меняет свою политику на Украине

США и страны Европы негласно меняют стратегию в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи “тотальной победы над Россией” ради укрепления позиций Киева на потенциальных мирных переговорах, которые, как ожидается, будут предполагать территориальные уступки Москве, пишет Politico.«”Поскольку помощь США и Европы Украине сейчас находится под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники потихоньку переключают свое внимание с поддержки цели Украины – полной победы над Россией – на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России”, – говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что Белый дом и Пентагон публично настаивают на том, что официальных изменений в политике администрации нет – что они по-прежнему поддерживают цель Украины полностью вытеснить российских военных из страны. Но вместе с тем официальные лица США и Европы сейчас обсуждают передислокацию сил Киева от провалившегося контрнаступления Владимира Зеленского к более сильной оборонительной позиции против российских войск на востоке, рассказали сотрудник Белого дома и европейский дипломат в Вашингтоне.

По мнению журналистов, в год президентских выборов в США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене.«

"Эти дискуссии (о мирных переговорах, – ред.) начинаются, но администрация ввиду политического риска не может публично пойти на попятную", – сказано в материале.

Радио Sputnik писало, что в США призвали остановить украинский конфликт.

Взято отсюда.