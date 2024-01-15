СМИ: Австралия утилизирует вертолеты Taipan, несмотря на просьбы Украины

Австралия отправляет списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию, вместо того чтобы передать их Украине по запросу, сообщает телеканал ABC.«”Украина подала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией”, – говорится в материале.

В сентябре 2023 года Вооруженные силы Австралии вывели из эксплуатации вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это было связано с крушением MRH-90 в Квинсленде, в результате которого погибли четверо военнослужащих, поясняет телеканал.

При этом изначально планировалось, что вертолеты будут списаны только в 2037 году, однако у Taipan была целая “история проблем”, которые мешали их эксплуатации и часто приводили к приостановке полетов.

По данным телеканала, процесс разборки и утилизации MRH-90 уже начался “экологически чистым и экономически эффективным способом”.«

"Министерство обороны (Австралии) работает с Airbus Australia Pacific и NATO Helicopter Industries над тем, чтобы собрать ключевые запасные части из парка MRH-90 для использования другими операторами NH90", – приводит ABC слова представителя Минобороны.

Принятое властями Австралии решение вызвало недовольство украинской общины и дипломатов. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко надеется, что еще есть возможность спасти Taipan от утилизации, добавив, что Киев пока “не получил никакого ответа”.

Радио Sputnik писало, что на Украине призвали передать ВСУ устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.