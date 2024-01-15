реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Австралия утилизирует вертолеты Taipan, несмотря на просьбы Украины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Австралия утилизирует вертолеты Taipan, несмотря на просьбы Украины

Австралия отправляет списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию, вместо того чтобы передать их Украине по запросу, сообщает телеканал ABC.«”Украина подала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией”, – говорится в материале.

В сентябре 2023 года Вооруженные силы Австралии вывели из эксплуатации вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это было связано с крушением MRH-90 в Квинсленде, в результате которого погибли четверо военнослужащих, поясняет телеканал.

При этом изначально планировалось, что вертолеты будут списаны только в 2037 году, однако у Taipan была целая “история проблем”, которые мешали их эксплуатации и часто приводили к приостановке полетов.

По данным телеканала, процесс разборки и утилизации MRH-90 уже начался “экологически чистым и экономически эффективным способом”.«

"Министерство обороны (Австралии) работает с Airbus Australia Pacific и NATO Helicopter Industries над тем, чтобы собрать ключевые запасные части из парка MRH-90 для использования другими операторами NH90", – приводит ABC слова представителя Минобороны.

Принятое властями Австралии решение вызвало недовольство украинской общины и дипломатов. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко надеется, что еще есть возможность спасти Taipan от утилизации, добавив, что Киев пока “не получил никакого ответа”.

Радио Sputnik писало, что на Украине призвали передать ВСУ устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Туризм и путешествия

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости

Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

15.01.2024

 Новости

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Новости

Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

15.01.2024

 Новости

В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

15.01.2024

 Мир

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Мир

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Мир

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске