СМИ: Байден обратился с призывом к G7 создать план применения активов РФ

Глава Белого дома Джо Байден добивается от G7 подготовки плана по использованию замороженных активов России в пользу Украины к июню, говорится в материале Bloomberg.«”Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны “Группы семи” добились прогресса в планах использования замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне… Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были реализованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции Украины”, – приводит РИА Новости сообщение информагентства.

По данным источников издания, в G7 по-прежнему обсуждают способы использования замороженных активов ЦБ РФ, в том числе рассматривается план применения средств для получения с них доходов или предоставления гарантий по активам.

Отмечается, что Франция, Германия и Европейский центральный банк опасаются, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов и выступают против конфискации. Они также опасаются пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро.

Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен призвала страны Большой семерки и других союзников Украины найти способ разблокировать для использования замороженные активы России на 285 миллиардов долларов.

Радио Sputnik также сообщало, какое заявление о замороженных активах России сделали лидеры стран G7.

Взято отсюда.