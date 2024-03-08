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СМИ: боец СВО устроил дочке настоящий сюрприз к 8 Марта

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СМИ: боец СВО устроил дочке настоящий сюрприз к 8 Марта

Необычный подарок получила к 8 Марта второклассница в городе Артемовский Свердловский области от отца, служащего в зоне СВО, пишет “Царьград”.

Как отмечает телеканал, военнослужащий вернулся из зоны боевых действий и первым делом отправился не домой, а к дочке в школу. Отец в военной форме вошел в класс во время урока.

Девочка сначала не могла поверить в такое чудо, а потом подбежала к отцу, прижалась к нему и расплакалась, говорится в сообщении. Вместе с папой счастливую школьницу отпустили домой.

Видео трогательной встречи выложили в соцсети “ВКонтакте” “Егоршинские вести”.

Радио Sputnik также рассказало, что медсестра из Тюменской области отправилась в зону СВО вслед за сыном.

Взято отсюда.

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