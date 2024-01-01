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СМИ: Британия готовится обеспечивать ВСУ оружием независимо от США

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СМИ: Британия готовится обеспечивать ВСУ оружием независимо от США

Власти Великобритании хотят продолжать снабжать Украину оружием независимо от того, будут ли это делать США, пишет британская газета The Times.

По данным издания, в Европе отчаянно пытаются нарастить производственные возможности по всему континенту, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Киеву в течение еще как минимум года, говорится в материале РИА Новости.

Источник британского издания в свою очередь рассказал, что Лондон вместе с другими европейскими странами “запускает механизмы”, призванные обеспечить возможность помогать Украине без помощи США, если там на выборах победит экс-президент Дональд Трамп.

По словам украинского военного источника, запасы оружия в Британии настолько сократились, что теперь лучше вести переговоры по этой теме с Германией.

Он также признался, что на Украине активизировались дискуссии о заключении перемирии, но остаются вопросы по поводу его условий.

По мнению некоторых западных чиновников, Украина еще некоторое время в состоянии удерживать территории, при этом руководство британской военной разведки считает, что в 2024 году у ВСУ не хватит живой силы и оружия для значительного прорыва, говорится в статье.

Радио Sputnik писало, что британский премьер Риши Сунак решил не говорить об Украине в новогоднем обращении.

Взято отсюда.

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