Власти Великобритании хотят продолжать снабжать Украину оружием независимо от того, будут ли это делать США, пишет британская газета The Times.

По данным издания, в Европе отчаянно пытаются нарастить производственные возможности по всему континенту, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Киеву в течение еще как минимум года, говорится в материале РИА Новости.

Источник британского издания в свою очередь рассказал, что Лондон вместе с другими европейскими странами “запускает механизмы”, призванные обеспечить возможность помогать Украине без помощи США, если там на выборах победит экс-президент Дональд Трамп.

По словам украинского военного источника, запасы оружия в Британии настолько сократились, что теперь лучше вести переговоры по этой теме с Германией.

Он также признался, что на Украине активизировались дискуссии о заключении перемирии, но остаются вопросы по поводу его условий.

По мнению некоторых западных чиновников, Украина еще некоторое время в состоянии удерживать территории, при этом руководство британской военной разведки считает, что в 2024 году у ВСУ не хватит живой силы и оружия для значительного прорыва, говорится в статье.

Радио Sputnik писало, что британский премьер Риши Сунак решил не говорить об Украине в новогоднем обращении.

Взято отсюда.