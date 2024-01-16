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СМИ: Брюссель проводит аудит предоставленного Украине вооружения

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СМИ: Брюссель проводит аудит предоставленного Украине вооружения

Брюссель проводит аудит вооружения, предоставленного Украине странами Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.«”Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после (начала силами РФ спецоперации, – ред.), в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли”, – пишет издание.

По данным источников FT, проверкой занимается Европейская служба внешних связей (EEAS), свои выводы она планирует огласить перед саммитом ЕС 1 февраля.

По словам одного из собеседников газеты, проверка уже встретила сопротивление со стороны нескольких стран, не желающих предоставлять полные данные.

Как отмечает FT, решение провести проверку было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза Киеву.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине признали неутешительную правду о производстве вооружения.

Взято отсюда.

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