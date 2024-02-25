СМИ: Чехия за миллионы евро купила у Греции снаряды для передачи Украине

Греция продала лишние запасы артиллерийских снарядов Чехии, которая, очевидно, планирует передать их Украине, пишет газета “Парон”.«”В государственную казну Греции недавно поступило около 45 миллионов евро. Это деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы не использовали эти снаряды и в какой-то момент мы их уничтожили бы… Очевидно, они (чехи, – ред.) купили их, чтобы передать Украине в рамках помощи западных стран стране (Владимира) Зеленского после подписания соответствующих соглашений между странами-союзниками”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало о планах Греции передать Украине устаревшие системы вооружения.

Взято отсюда.