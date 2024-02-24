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СМИ: число выступающих за мирные переговоры украинцев увеличилось вдвое

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СМИ: число выступающих за мирные переговоры украинцев увеличилось вдвое

Число украинцев, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, за год увеличилось вдвое, следует из данных исследования японского телеканала NHK.

Так, по последним данным 24% жителей Украины считают необходимым прекращение боевых действий и начало мирных переговоров, по сравнению с 12% в феврале 2023 года. Кроме того, сократилось число украинцев, выступающих за “упорные боевые действия”, – их доля составляет 68% по сравнению с 84% в 2023 году.

При этом всего 3% украинцев заявили, что “победа ВСУ близка”.

Телеканал проводил опрос совместно с украинской компанией “Рейтинг”. В исследовании участвовали 1 000 человек в возрасте от 18 лет. Уточняется, что опрос проводился до освобождения Авдеевки российскими войсками.

Радио Sputnik сообщало, как отставка Валерия Залужного отразилась на доверии украинцев к Владимиру Зеленскому.

Взято отсюда.

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