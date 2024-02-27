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СМИ: ЦРУ готовило Буданова* для диверсий на территории России

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СМИ: ЦРУ готовило Буданова* для диверсий на территории России

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* входил в состав “отряда 2245”, который ЦРУ готовило для проведения диверсий на территории России, пишет американская газета The New York Times.

В статье, рассказывающей, как ЦРУ тайно помогает киевскому режиму, говорится, что американская спецслужба в 2016 году готовила подразделение украинского спецназа, известного как “отряд 2245”, для диверсий в России. И одним из офицеров в составе отряда был Буданов*.

По данным издания, во время службы в этом подразделении Буданов* участвовал в неудачной высадке в Крыму, после которой ему пришлось спасаться вплавь.

Буданов* проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в США, после полученного в Донбассе ранения, добавляет телеканал “360”.

Радио Sputnik также писало о реакции в Кремле на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран ЕС на Украину.

Взято отсюда.

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