СМИ: Дания передаст ВСУ первые истребители F-16 с опозданием

Дания поставит Украине первые истребители с задержкой на срок до полугода, сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны.

По данным издания, Копенгаген планировал отправить ВСУ истребители в районе нового года.«

"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", – приводит издание фрагмент сообщения датского Минобороны.

Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине американские истребители F-16. Белый дом, в свою очередь, подтвердил, что ВСУ получат боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов оценил шансы ВСУ переломить ситуацию на фронте с помощью “вундерваффе”.

Взято отсюда.