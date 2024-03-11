СМИ: Евросоюз намерен 13 марта согласовать новые санкции против РФ

Послы стран Евросоюза намерены 13 марта принять новый пакет антироссийский санкций в связи со смертью Алексея Навального*, сообщает портал EUObserver.«

"Послы ЕС намерены согласовать "черный список" в Брюсселе в среду (13 марта), в преддверии президентских выборов в России в пятницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе подробно описываются пытки, которым якобы подвергался Навальный* в исправительной колонии ИК-3 “Полярный волк”.«

"(Документ) предусматривает визовые запреты и замораживание активов 35 начальников российских тюрем и судей, причастных к заключению Навального*, а также двух организаций – тюрем ИК-3 и ИК-6, где он содержался", – уточняется в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в ЕС оценивают вероятность введения полного запрета на ввоз российского алюминия.

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