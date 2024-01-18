СМИ: фон дер Ляйен готовится реформировать ЕС в случае переизбрания

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готовит план реформирования Евросоюза, который может быть реализован в случае ее переизбрания на второй срок, пишет Politico.

По данным американского издания, фон дер Ляйен ранее заявила о своих планах депутатам Европарламента. Германия, Франция и Португалия уже выдвинули предложения по реформам, направленным на то, чтобы сделать объединение “более гибким” и при этом сохранить управляемость, когда число участников расширится до 30 и более членов.«

"В следующем месяце Комиссия изложит наши идеи в сообщении Европейскому парламенту и Совету в преддверии дискуссии лидеров, организованной Бельгией, председательствующей в Совете", – сказала фон дер Ляйен.

Отмечается, что ЕС намерен завершить реформы к моменту, когда Евросоюз будет готов принять в состав Украину и государства Балканского полуострова.

Радио Sputnik сообщало, что Еврокомиссия начала формирование переговорных рамок о членстве Украины в ЕС.

Взято отсюда.