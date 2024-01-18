реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: фон дер Ляйен готовится реформировать ЕС в случае переизбрания

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: фон дер Ляйен готовится реформировать ЕС в случае переизбрания

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готовит план реформирования Евросоюза, который может быть реализован в случае ее переизбрания на второй срок, пишет Politico.

По данным американского издания, фон дер Ляйен ранее заявила о своих планах депутатам Европарламента. Германия, Франция и Португалия уже выдвинули предложения по реформам, направленным на то, чтобы сделать объединение “более гибким” и при этом сохранить управляемость, когда число участников расширится до 30 и более членов.«

"В следующем месяце Комиссия изложит наши идеи в сообщении Европейскому парламенту и Совету в преддверии дискуссии лидеров, организованной Бельгией, председательствующей в Совете", – сказала фон дер Ляйен.

Отмечается, что ЕС намерен завершить реформы к моменту, когда Евросоюз будет готов принять в состав Украину и государства Балканского полуострова.

Радио Sputnik сообщало, что Еврокомиссия начала формирование переговорных рамок о членстве Украины в ЕС.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске