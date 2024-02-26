СМИ: ФРГ ведет с Индией тайные переговоры о снарядах для ВСУ

Германия тайно обсуждает с Индией закупку снарядов для Украины через посредников, пишет немецкий журнал Der Spiegel.«”В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Отмечается, что Германия ведет переговоры на эту тему и с другими странами.«”На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы”, – говорится в публикации.

Радио Sputnik ранее рассказало, когда, по данным Der Spiegel, у ВСУ могут полностью закончиться боеприпасы.

Взято отсюда.