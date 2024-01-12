Правительство Германии ни разу не проверило, где на самом деле находится поставленное на Украину оружие, пишет немецкий журнал Der Spiegel.«”Когда несколько лет назад стало известно о случаях незаконной передачи оружия, тогдашняя большая коалиция отреагировала. Так называемый постотгрузочный контроль в государствах, не являющихся членами ЕС или НАТО, призван предотвратить дальнейшие случаи. Однако теперь выяснилось, что такие проверки проводятся редко: в прошлом году федеральное правительство только в двух случаях провело проверки на местах на предмет того, остается ли экспортированная военная техника в стране-получателе”, – говорится в статье.

В ответе федерального министерства экономики на запрос депутата Севим Дагделен от партии “Альянс Сары Вагенкнехт” говорится, что в 2023 году проверки использования стрелкового оружия проводились на Тайване и в Кабо-Верде, в 2022 году – в Мексике, ранее аналогичные мероприятия также проводились в Индии, ОАЭ, Южной Корее, Индонезии, Малайзии, Тринидаде и Тобаго, Бразилии, Иордании и Омане.«”Однако на Украине, которая была основным получателем немецкого оружия после (начала СВО, – ред.), контроля не было. Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране, сообщили в ведомстве. Там также указали на практические препятствия: “Любые меры проверки ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб эффективной защите Украины”, – пишет Der Spiegel.

Дагделен назвала проверки “посмешищем” и призвала направить комиссию на Украину в связи с высоким уровнем коррупции в этой стране.

Радио Sputnik писало, что Пентагон также должным образом не следил за передаваемым ВСУ оружием.

Взято отсюда.