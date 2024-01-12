Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Германия не проверяла, где находится переданное Киеву оружие

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Германия не проверяла, где находится переданное Киеву оружие

Правительство Германии ни разу не проверило, где на самом деле находится поставленное на Украину оружие, пишет немецкий журнал Der Spiegel.«”Когда несколько лет назад стало известно о случаях незаконной передачи оружия, тогдашняя большая коалиция отреагировала. Так называемый постотгрузочный контроль в государствах, не являющихся членами ЕС или НАТО, призван предотвратить дальнейшие случаи. Однако теперь выяснилось, что такие проверки проводятся редко: в прошлом году федеральное правительство только в двух случаях провело проверки на местах на предмет того, остается ли экспортированная военная техника в стране-получателе”, – говорится в статье.

В ответе федерального министерства экономики на запрос депутата Севим Дагделен от партии “Альянс Сары Вагенкнехт” говорится, что в 2023 году проверки использования стрелкового оружия проводились на Тайване и в Кабо-Верде, в 2022 году – в Мексике, ранее аналогичные мероприятия также проводились в Индии, ОАЭ, Южной Корее, Индонезии, Малайзии, Тринидаде и Тобаго, Бразилии, Иордании и Омане.«”Однако на Украине, которая была основным получателем немецкого оружия после (начала СВО, – ред.), контроля не было. Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране, сообщили в ведомстве. Там также указали на практические препятствия: “Любые меры проверки ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб эффективной защите Украины”, – пишет Der Spiegel.

Дагделен назвала проверки “посмешищем” и призвала направить комиссию на Украину в связи с высоким уровнем коррупции в этой стране.

Радио Sputnik писало, что Пентагон также должным образом не следил за передаваемым ВСУ оружием.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российские самолеты будут облетать небо над Йеменом

13.01.2024

 Новости

МИД призвал международные структуры дать оценку поджогу двери Татаренкова

13.01.2024

 Новости

Синоптики предупредили челябинцев о непогоде

13.01.2024

 Новости

Собянин рассказал, как обновляется инфраструктура метро

13.01.2024

 Новости

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

13.01.2024

 Новости

В Сочи из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы

13.01.2024

 Новости

Эксперт: ценники на заправках до весны трогать не будут

13.01.2024

 Новости

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

13.01.2024

 Новости

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix