Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Одессу, сообщает немецкая газета Die Zeit.
Отмечается, что о визите немецкого министра на Украину не было известно заранее по соображениям безопасности.«
"Министр иностранных дел Анналена Бербок неожиданно приехала на фронт на востоке Украины. В субботу политик от партии "Зеленых" прибыла с визитом вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в южный портовый город Одессу", – говорится в публикации издания.
Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канадский премьер Джастин Трюдо и их бельгийский коллега Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил о прибытии в страну бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Накануне радио Sputnik писало, что делегация Украины не дождалась представителей Польши на границе.
Взято отсюда.