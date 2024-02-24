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СМИ: глава МИД Германии Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Одессу

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СМИ: глава МИД Германии Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Одессу

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Одессу, сообщает немецкая газета Die Zeit.

Отмечается, что о визите немецкого министра на Украину не было известно заранее по соображениям безопасности.«

"Министр иностранных дел Анналена Бербок неожиданно приехала на фронт на востоке Украины. В субботу политик от партии "Зеленых" прибыла с визитом вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в южный портовый город Одессу", – говорится в публикации издания.

Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канадский премьер Джастин Трюдо и их бельгийский коллега Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил о прибытии в страну бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Накануне радио Sputnik писало, что делегация Украины не дождалась представителей Польши на границе.

Взято отсюда.

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