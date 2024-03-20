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СМИ: Индия скептически относится к мирному саммиту по Украине без России

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СМИ: Индия скептически относится к мирному саммиту по Украине без России

Власти Индии сомневаются, что глобальный саммит, посвященный обсуждению способов урегулирования украинского конфликта, который планируется провести в Швейцарии до наступления лета, может оказаться эффективным без участия России, говорится в материале агентства Bloomberg.«”По словам людей, знакомых с ситуацией, Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России. Министр обороны Швейцарии заявил в прошлом месяце, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в первом раунде переговоров”, – сказано в статье.

Отмечается, что Индия последовательно настаивает на завершении конфликта с помощью диалога и дипломатии.

По данным источников агентства, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию в этом месяце, он надеется заручиться поддержкой властей страны.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Киеву с определенной вероятностью придется перенести саммит по “формуле мира” из-за КНР.

Взято отсюда.

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