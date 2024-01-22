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СМИ: жители Ямала напечатают на 3D-принтере комплектующие для нужд СВО

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СМИ: жители Ямала напечатают на 3D-принтере комплектующие для нужд СВО

На Ямале планируют создавать изделия для бойцов, находящихся в зоне СВО, с помощью 3D-принтера, пишет ИА “Север-Пресс”.

Аппарат будет использоваться для изготовления комплектующих: “труба дозорного”, “хвостовик для вогов для дронов”, “заряжайка для снаряжения обоймы”, отмечается в сообщении.

Принтер участникам новоуренгойского клуба “Ямал-Патриот” подарила общественная организация “Боевое братство”. «

"Юные патриоты решили создать непрерывное производство изделий для бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении в Telegram-канале "НУР. Официально|Новый Уренгой".

Радио Sputnik также писало, что в США встревожены появлением “неуязвимой” российской бомбы.

Взято отсюда.

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