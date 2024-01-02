СМИ: жители Одессы получают смс-сообщения с призывом вступить в ВСУ

Жителям Одессы и Одесской области рассылают сообщения с призывом вступать в ряды украинской армии, пишет “Страна.ua”.«

"В Одессе и области сегодня рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ", – говорится в публикации украинского издания в Telegram-канале.

К посту прикреплен скриншот обращения, в котором украинцев призывают защитить свою страну. В публикации также содержится ссылка на сайт ВСУ. «”Сохрани Украину, присоединяйся к ВСУ”, – заключается в сообщении.

Является ли рассылка официальным обращением Министерства обороны Украины, неизвестно.

Радио Sputnik сообщало, что в Верховной раде предложили лишать гражданства уклонистов, не вернувшихся на Украину.

Взято отсюда.